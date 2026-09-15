У Києві кошти за невикористані поїздки за старими тарифами перерахують на гаманець транспортної картки протягом тижня – КМДА

Кошти за невикористані поїздки за старими тарифами перерахують на гаманець транспортної карти в застосунку "Київ Цифровий" протягом тижня, йдеться у повідомленні київської міської державної адміністрації (КМДА).

Згідно з повідомленням КМДА у телеграм-каналі у вівторок, якщо пасажир до 14 вересня включно не використав усі поїздки, придбані за старими тарифами, їх вартість протягом тижня буде перераховано на баланс транспортної карти "Мій Гаманець".

В адміністрації навели приклад, за 10 невикористаних поїздок за тарифом 6,5 грн на гаманець зарахують 65 грн, тоді як ці кошти можна буде використати для оплати поїздок за актуальними тарифами.

У КМДА нагадали, що вартість однієї поїздки залежно від кількості придбаних становить 1–9 поїздок – 30 грн, 10–19 – 28,9 грн, 20–29 – 27,8 грн, 30–39 – 26,6 грн, 40–49 – 25,5 грн та 50 поїздок – 25 грн.

Зазначається, що для того аби скористатися коштами на гаманці, в "Київ Цифровому" слід відкрити "Транспортну карту", вибрати потрібну картку та натиснути "Мій Гаманець" – придбати поїздки.

Серед іншого, відповідні кошти також можна буде використати у валідаторі, як із пластикової, так і з цифрової транспортної карти.

Якщо поїздок на картці немає, валідатор спише з Гаманця 30 грн за поїздку, - пояснили у КМДА.

Раніше у соціальній мережі Threads користувачі "Київ Цфрового" повідомляли про зникнення з транспортних карт невикористані поїздки, які були придбані за старими тарифами, у той час як кошти за них не з’явилися на балансі.

Згодом у Facebook "Київ Цифровий" повідомив, що поповнення карт працює, а фахівці застосунку працюють, щоб поповненити транспортні картки можна було швидше.

Зокрема, станом на зараз поповнити транспортні карти можна у терміналах на станціях, а також на сайті.