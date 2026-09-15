Кравченко перед голосуванням у Раді за його відставку: тільки від парламенту сьогодні залежить, чи запанують закон і справедливість

Відсторонений від виконання обов'язків генерального прокурора на тлі антикорупційної операції "Карфаген" Руслан Кравченко перед голосуванням Верховної Ради, яка зрештою у вівторок надала згоду на його звільнення, опублікував пост із надіями на парламент, зазначивши також, що підстав для скасування підозри директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу не було.

"Президент має конституційне право внести подання про звільнення Генерального прокурора. Так само йому надано право, хоч і не конституційне, у період воєнного стану відсторонити від виконання обов'язків Генпрокурора. Я це право поважаю та підкорюся йому", – написав Кравченко.

Водночас він наголосив, що у президента не має права "вимагати від депутатів рішень, ухвалення яких належить до їх виключних повноважень".

"Я звертаюся до народних депутатів. У всі часи саме Верховна Рада завжди виступала форпостом від скочування країни у безправову прірву та анархію… Тільки від Українського Парламенту сьогодні залежить, чи запанує нарешті в нашій державі Закон і Справедливість", – наголосив він, не конкретизуючи при цьому, яке саме рішення парламенту він вважає законним та справедливим.

Кравченко висловив вдячність Верховній Раді за довіру і запевнив, що з повагою прийме будь-яке рішення щодо свого звільнення, але за умови, що це буде рішення саме парламенту.

Як повідомлялося, за постанову №16064 про надання згоди на звільнення президентом України Кравченка з посади генпрокурора на пленарному засіданні українського парламенту у вівторок проголосували 317 народних депутатів.

Кравченко 7 вересня подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген", де він разом із його першою заступницею Марією Вдовиченко фігурує в матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій. Підозру Кравченку не висували. Сам посадовець категорично заперечує причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів і наявність незадекларованих активів, заявляючи про безпідставність звинувачень антикорупційного бюро.

В понеділок, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

Кравченко підтвердив, що покинув територію України, посилаючись на те, що виїхав у відрядження. За уточненням журналіста "Української правди" Михайла Ткача, дружина Кравченка виїхала за кордон 12 вересня через Молдову.

Кравченко заявив, що виїхав до Франції для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), однак у ПАРЄ повідомили, що він та його представники не братимуть участі у відповідному засіданні. Генпрокурор оформив відрядження до Франції з 13 вересня, тобто через шість днів після того, як подав у відставку.

Президент України Володимир Зеленський 14 вересня відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора, яку він обіймав з 21 червня 2025 року.