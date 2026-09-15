У Запоріжжі внаслідок атаки БпЛА загинув чоловік, четверо жінок травмовані – ДСНС

Внаслідок влучання російських безпілотників по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі загинув чоловік, ще четверо жінок травмовані, повідомляє пресслужба ДСНС України в Телеграм.

"Внаслідок влучання по об'єкту інфраструктури загинув чоловік, ще четверо жінок травмовані", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ДСНС, травмованим надається необхідна медична допомога, кількість постраждалих уточнюється.

Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 200 кв. м. На місці працювали всі екстрені служби міста.