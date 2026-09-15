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У Запоріжжі внаслідок атаки БпЛА загинув чоловік, четверо жінок травмовані – ДСНС

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Внаслідок влучання російських безпілотників по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі загинув чоловік, ще четверо жінок травмовані, повідомляє пресслужба ДСНС України в Телеграм.

"Внаслідок влучання по об'єкту інфраструктури загинув чоловік, ще четверо жінок травмовані", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ДСНС, травмованим надається необхідна медична допомога, кількість постраждалих уточнюється.

Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 200 кв. м. На місці працювали всі екстрені служби міста.

#запоріжжя #жертви #атака
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