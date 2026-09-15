Кабмін заснував Премію за особливі досягнення у розвитку пластового руху ім. Гаврилишина

Кабінет міністрів України заснував урядову Премію за особливі досягнення у розвитку пластового руху імені Богдана Гаврилишина.

Згідно з постановою №1120 від 9 вересня, премія за особливі досягнення у розвитку пластового руху присуджується пластовим виховникам в Україні та за її межами, особливі досягнення яких сприяють розвитку пластової освітньої (навчальної) програми за пластовим методом. Зазначається, що щороку, починаючи з 2027-го, присуджується до 25 премій у розмірі 50 тис. грн кожна, із них до 15 – пластовим виховникам в Україні і до 10 – пластовим виховникам, які працюють у пластових організаціях або пластових групах.

У положенні зазначено, що премія не присуджується громадянам держави-агресора та особам, які поширювали у будь-який спосіб матеріали, що містять заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу, розв'язування або ведення агресивної війни чи воєнного конфлікту, порушення територіальної цілісності України, ліквідації незалежності України чи їх виправдання.

Диплом і нагрудний знак вручаються в урочистій обстановці прем'єр-міністром України або віцепрем'єр-міністром України згідно з розподілом функціональних повноважень або за їх дорученням – міністром молоді та спорту. У разі відсутності лауреата під час урочистого вручення диплом і нагрудний знак вручаються йому Мінспорту. Лауреату, який перебуває за кордоном, диплом і нагрудний знак можуть бути вручені через відповідну закордонну дипломатичну установу України.

Як повідомлялося, на початку вересня президент України Володимир Зеленський затвердив Концепцію сприяння розвитку пластового, скаутського руху в Україні та за її межами у 2027-2035 роках. Зокрема, Україна масштабуватиме пластовий рух і планує спрямувати на це понад 60 млн грн.