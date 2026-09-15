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Російський дрон забрав життя мешканки Херсона – ОВА

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Російський дрон забрав життя мешканки Херсона – ОВА
Фото: Херсонська ОВА

Внаслідок атаки російського безпілотника у Корабельному районі Херсона загинула 74-річна мешканка міста, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, удар безпілотника стався близько 10:00. Жінка дістала травм, несумісних із життям.

"Близько 10:00 російські окупанти ударом безпілотника обірвали життя літньої жінки у Херсоні. Через дронову атаку у Корабельному районі міста травми, несумісні з життям, отримала 74-річна херсонка", – йдеться в повідомленні, поширеному в Телеграм.

#херсон #атака #жертва
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