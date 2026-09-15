Удари РФ по Краматорську та Слов'янську забрали життя двох людей, поранено дитину та ще одну особу – ДСНС

Двоє людей загинули, ще двоє, зокрема дитина, дістали поранень унаслідок російських ударів по Краматорську та Слов'янську Донецької області, повідомила пресслужба ДСНС України.

У Краматорську російські війська завдали авіаудару по приватному сектору. Під завалами приватного будинку рятувальники виявили тіло загиблої людини, ще одна особа була поранена.

У Слов'янську після ворожого удару під завалами приватного будинку опинилася жінка. Рятувальники деблокували фрагменти її тіла: "внаслідок ворожої атаки під завалами приватного будинку опинилася жінка – надзвичайники деблокували фрагменти тіла. Є Поранена дитина 2012 року народження".