В Ізюмі вже 9 постраждалих – Синєгубов

Кількість постраждалих внаслідок масованого авіаудару російських окупантів по місту Ізюм Харківської області зростає, станом на 11:43 вона сягнула дев'яти, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих в Ізюмі зросла до 9 людей. Усім надають допомогу бригади медиків", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні і приватний будинки, адміністративну будівлю.

Як повідомлялося раніше, окупанти завдали масованого удару керованими авіабомбами по Ізюму. Станом на 10:15 було відомо про двох постраждалих.