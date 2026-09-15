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Події

В Ізюмі вже 9 постраждалих – Синєгубов

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Кількість постраждалих внаслідок масованого авіаудару російських окупантів по місту Ізюм Харківської області зростає, станом на 11:43 вона сягнула дев'яти, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих в Ізюмі зросла до 9 людей. Усім надають допомогу бригади медиків", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні і приватний будинки, адміністративну будівлю.

Як повідомлялося раніше, окупанти завдали масованого удару керованими авіабомбами по Ізюму. Станом на 10:15 було відомо про двох постраждалих.

#ізюм #постраждалі #обстріл
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