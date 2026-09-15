Сили оборони уразили НПЗ у Сизрані та підприємство з виробництва дронів у Таганрозі РФ - Зеленський

Сили оборони України уразили нафтопереробний завод (НПЗ) у Сизрані Самарської області РФ, підприємство з виробництва дронів у Таганрозі Ростовської області та майданчик підготовки й пуску дронів в Орловській області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Росія не припиняє ударів по нашій енергетиці, звичайній логістиці та критичній інфраструктурі. І наші відповіді їм за це – відчутні. Є нові результати Сил оборони України щодо НПЗ у Сизрані, також було влучання у Таганрозі по підприємству з виробництва дронів, майданчику підготовки й пуску дронів в Орловському регіоні. Були влучання і в Чорному морі», - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він також відзначив рішення США щодо російського банку ВТБ, назвавши його одним із системних російських банків, «суттєво задіяним в схемах підтримки російської війни та відносин Росії, зокрема, з іранським режимом».

"Припинення цієї війни не має альтернативи. І треба, щоб усі форми тиску на Росію сформували правильну дипломатичну ситуацію", - наголосив президент.