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Втрати російської армії з початку 2026 року перевищили 300 тис. військових – Генштаб

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Втрати російської армії з початку 2026 року перевищили 300 тис. військових – Генштаб
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Втрати російських військовослужбовців убитими та пораненими з початку 2026 року сягнули 301 030 осіб, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, найбільших втрат російські окупанти зазнали протягом трьох літніх місяців – 124 170 військовослужбовців. У червні втрати становили 39 290 осіб, у липні – 42 860, у серпні – 42 020.

У вересні, станом на початок 15 вересня, втрати окупантів становлять 20 360 осіб.

У Генштабі зазначили, що така кількість втрат співмірна з особовим складом майже 150 мотострілецьких полків за умовної чисельності одного полку близько 2 тис. військовослужбовців.

"Значні втрати противника є результатом ефективної бойової роботи усіх складових Сил оборони України", – зазначили у Генштабі.

#війна #втрати #рф
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