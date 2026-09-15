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Відключення е/е через атаки РФ зафіксовані, крім східних та південних регіонів, у Волинській області – "Укренерго"

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Відключення е/е через атаки РФ зафіксовані, крім східних та південних регіонів, у Волинській області – "Укренерго"
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях, а також у Волинській, повідомила НЕК "Укренерго" в Телеграм.

Як зазначило Міністерство енергетики у своєму Телеграм, через негоду без електропостачання залишаються споживачі на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині.

За даними НЕК, у цілому в енергосистемі споживання електроенергії знизилось: на ранок вівторка воно було на 3,2% нижчим, ніж у цей же час понеділка. Причиною змін "Укренерго" називає менший рівень хмарності, що збільшує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідно зменшує обсяг енергоспоживання із загальної мережі.

Системний оператор закликає активне енергоспоживання перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.

Як повідомлялося, внаслідок атаки на енергоінфраструктуру "Запоріжжяобленерго" у вівторок загинув один з його працівників, інший отримав поранення.

13 вересня РФ здійснила масовану атаку на західні регіони України.

#відключення_світла #електроенергія #енергетика
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