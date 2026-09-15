Україна має продовжувати опір, навіть якщо РФ атакуватиме енергетику взимку, переконані 77% українців – КМІС

Більшість українців наполягають на продовженні збройного опору, навіть якщо РФ взимку спробує атакувати енергетику Україну, щоб залишити людей без світла, тепла, каналізації. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Абсолютна більшість українців – 77% – стверджують, що навіть якщо взимку Росія спробує атакувати енергетику, щоб залишити людей без світла, тепла, каналізації, то Україна все одно має продовжувати збройний опір. Водночас 12% вважають, що за таких умов треба йти на будь-які вимоги Росії, навіть якщо ці вимоги будуть виглядати як капітуляція. Ще 11% не змогли визначитися із своєю думкою", – йдеться у звіті за результатами опитування, оприлюдненими у вівторок.

Зазначається, що у всіх регіонах більшість мешканців – від 83% у м. Київ до 68% на сході країни – вважають, що попри все Україна має продовжувати збройний опір. У м. Київ найвищий показник серед усіх регіонів, попри продовження кампанії ударів балістичними ракетами та реактивними дронами.

Серед тих, хто не довіряє діючому президенту України Володимиру Зеленському, менше тих, хто наполягає на продовження збройного опору, але їх також більшість: 65% говорять про продовження опору, а 20% вважають, що треба піти на будь-які вимоги РФ. Ще 15% не визначилися.

Серед же тих, хто довіряє Зеленському, 89% говорять про продовження збройного опору, а готові на будь-який мир – 5%, ще 6% не визначилися.

Серед тих хто, за їх словами, зараз проходить військову службу чи є ветераном, і окремо серед тих, хто не проходив військову службу, 85% наполягають на продовженні опору, а 13% згодні на будь-який мир, ще 1% не визначився.

Серед же тих, хто не проходив військову службу, 77% обрали варіант про продовження опору, а 12% говорять про мир на будь-яких умовах. Ще 11% не визначилися із відповіддю.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, наголосив, що регулярні опитування фіксують тренд: з кінця липня – початку серпня в Києві, попри кампанію ударів балістичними ракетами, з 61% до 69% стало більше тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Показник також зріс загалом по всій Україні.

"Тобто фактично результати російських терористичних дій мали зворотний ефект для українців, які лише зміцнювалися в думці про екзистенційну загрозу від росіян і неможливість "миру на будь-яких умовах". Зараз українці в очікуванні чергової важкої зими (і чергової "найважчої"). Водночас перед цією зимою українці вже мають досвід попередньої зими в умовах тривалих морозів, які не зламали волю продовжувати опір (як не зламали волю взагалі 4.5 роки повномасштабної війни з безкінечними воєнними злочинами росіян). Навпаки, українці знову продемонстрували свою високу стійкість і хоч і за трагічних обставин, але здобули новий важливий досвід для посилення своєї витривалості. Крім цього українці бачать героїзм і успіхи Сил оборони на фронті і ефективність українських ударів по російській території", – наголосив Грушецький.

Опитування проводилося з 21 серпня по 10 вересня методом телефонних інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України серед 1003 повнолітніх респондентів, які на момент опитування проживали на підконтрольній уряду території. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50% і 1,8% для показників близьких до 5%, але за умов війни до неї додається певне систематичне відхилення.