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Україна та Данія обговорили подальшу реалізацію антибалістичного проєкту FREYJA – Міноборони

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Україна та Данія обговорили подальшу реалізацію антибалістичного проєкту FREYJA – Міноборони
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/

Міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Данії Єппе Бруус обговорили під час телефонної розмови реалізацію антибалістичного проєкту FREYJA та можливості подальшого посилення спроможностей України у протидії балістичним загрозам.

Як повідомляється в телеграм-каналі українського оборонного відомства у вівторок, Хмара поінформував данського колегу про найбільш критичні потреби Сил оборони України. Особливу увагу міністри приділили протидії балістичним загрозам і реактивним ударним дронам, а також конкретним можливостям посилення спроможностей України за цими напрямами.

Зокрема, йшлося про розвиток рішень у сфері перехоплювачів та радіоелектронної боротьби. Також сторони обговорили реалізацію інших ключових спільних ініціатив.

"Також міністри обговорили реалізацію ключових спільних ініціатив, зокрема антибалістичного проєкту FREYJA", – зазначається в повідомленні.

Окремо міністри розглянули можливості поглиблення взаємовигідної оборонної співпраці між Україною та Данією: "Україна готова ділитися операційним досвідом та експертизою, здобутими у протидії сучасним загрозам, зокрема у сфері безпілотних систем, а також долучатися до підготовки партнерів".

#данія #розмова #freyja #defence
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