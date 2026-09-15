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Окупанти 32 рази обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 3, поранено 11 мирних жителів

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Окупанти 32 рази обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 3, поранено 11 мирних жителів
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

По одному жителю міст Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області загинуло внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, ще 11 жителів різних населених пунктів Краматорського району отримали поранення, повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у вівторок вранці.

"У Райгородку Миколаївської громади зруйновано 3 приватні будинки, пошкоджено ще 4 будинки і крамницю. У Слов'янську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, 23 приватні будинки, торговий павільйон і 3 автівки. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 3 приватні будинки; у Ясній Поляні та Ясногірці поранено по 1 людині. У Знаменівці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено вантажівку; у Мирній Долині пошкоджено 9 приватних будинків і господарчу споруду; у Яковлівці пошкоджено приватний будинок; у Золотих Прудах пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені", – написав Філашкін у телеграм.

Про постраждалих та руйнування в інших районах не повідомляється.

За його словами, всього за добу російські окупанти 32 рази обстріляли населені пункти області. З лінії фронту за цей час було евакуйовано 591 людину, у тому числі 37 дітей.

У неділю, 13 вересня, окупанти 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області, загинули також троє, поранені 13 мирних жителів. В суботу, 12 вересня серпня, ворог обстріляв населені пункти області 32 рази, було троє загиблих та 11 поранених серед цивільних. В п'ятницю, 11 вересня з боку росіян було 29 обстрілів, загинули четверо, поранені п'ятеро мирних жителів Донецької області.

Як повідомлялося, з лінії фронту 13 вересня евакуйовано 636 людей, у тому числі 44 дитини, 12 вересня – 544 людини, у тому числі 48 дітей, 11 вересня – 968 людей, у тому числі 48 дітей.

Філашкін 7 вересня повідомляв, що на підконтрольній уряду частині Донецької області зараз залишається 91 тис. жителів, з них 4368 дітей.

#донецька #жертви #обстріл
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