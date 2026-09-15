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Російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік вертольота ВПС Данії – Збройні сили

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Російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік вертольота ВПС Данії – Збройні сили

Вертоліт "Феннек" Військово-повітряних сил (ВПС) Данії зазнав обстрілу двома сигнальними ракетами Під час планового фотоспостереження за російським фрегатом у міжнародних водах поблизу Гедсера, одна з ракет пролетіла на невеликій відстані від повітряного судна, повідомляє сайт Збройних сил Данії.

За інформацією Командування оборони Данії, російський фрегат випустив у бік вертольота дві сигнальні ракети: "Сьогодні один із вертольотів "Феннек" ВПС Данії піддався обстрілу світловими ракетами під час планового фотоспостереження за російським фрегатом, який перебував у міжнародних водах поблизу Гедсера".

Наразі Міністерство оборони Данії не має додаткових коментарів щодо інциденту.

#атака #фрегат #данія #рф #вертоліт
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