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РФ вдарила ще по двох АЗК UKNAFTA в Києві – глава "Нафтогазу"

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Російські агресори атакували ще два АЗК мережі UKNAFTA у Києві, повідомив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

"Сьогодні вранці ворог знову бив по цивільній інфраструктурі Києва – під удар потрапили ще дві АЗК Укрнафта, на правому та лівому березі", – написав Федоренко у своєму Facebook у вівторок.

Він пояснив, що з початком повітряної тривоги комплекси зупинили роботу, персонал перебував в укритті, а відвідувачів на території не було.

"Ми зупиняємо роботу АЗК під час кожної повітряної тривоги – без винятків. Це наш протокол безпеки, і він працює саме для того, щоб максимально зменшити ризики для працівників і клієнтів", – наголосив глава "Нафтогазу".

Як повідомлялося з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка, у столиці РФ атакувала два АЗК – Дарницькому та Голосіївському районах.

За його словами, у Дарницькому районі внаслідок влучання безпілотника по АЗС постраждав чоловік, який перебуває у важкому стані. У Голосіївському районі виникло сильне задимлення біля АЗС. Тоді Кличко уточнив, що постраждалих від ранкової атаки РФ двоє.

11 вересня російські військові атакували одразу два АЗК АТ "Укрнафта" у Києві – в Оболонському та Дніпровському районах.

#київ #азк #обстріли #укрнафта
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