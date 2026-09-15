Керівник САП і глава МЗС Польщі обговорили важливість ефективності антикорупційних органів України на шляху до членства в ЄС

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко зустрівся з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським: обговорили важливість подальшої ефективної роботи антикорупційних органів України, повідомляє САП.

В телеграм-каналі у вівторок САП зазначає, що зустріч відбулася в резиденції Посла Польщі під час візиту Сікорського до Києва, де він також взяв участь у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Учасники обговорили антикорупційні зусилля України та важливість подальшої ефективної роботи САП і НАБУ. У центрі діалогу – верховенство права та протидія корупції як ключові умови на шляху України до членства в Європейському Союзі", – йдеться в повідомленні.

До діалогу також долучився директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

В САП подякували польським партнерам за підтримку антикорупційних інституцій України та відкритий діалог.