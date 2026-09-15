Петиція про безкоштовний проїзд для киян у столичному громадському транспорті не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити безкоштовний проїзд для киян у столичному комунальному громадському транспорті не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 16 липня і станом на 15 вересня петиція набрала лише 3,6 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"За прикладом міста Харків, міста Кривий Ріг, запровадити безкоштовний проїзд в комунальному транспорті для киян за картою киянина. Це стане вагомою соціальною підтримкою для киян особливо в умовах критичного зростання вартості проїзду комунальним транспортом", – йшлося у петиції.

Автор петиції заявляє, що Київ є найбагатшим містом України за рівнем економіки, яке б могло собі дозволити запровадити безкоштовний проїзд для своїх мешканців.

Як повідомлялося, нові тарифи на разову поїздку в комунальному транспорті набули чинності у Києві з 15 липня – проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштуватиме 30 грн. Водночас передбачені знижки залежно від кількості поїздок: 1-9 поїздок – 30 грн, 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн. З 1 серпня також діятиме квиток вартістю 60 грн, який дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин.

До 14 липня вартість однієї поїздки складає 8 грн із знижками залежно від кількості поїздок – до 6,5 грн при купівлі 50 поїздок.

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року, до того з 2015 року квиток коштував 4 грн. З 2010 по 2015 рік проїзд у метрополітені в Києві коштував 2 грн, а в наземному транспорті – 1,50 грн.

На сьогодні уже п'ять петицій на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів, але були відхилені столичною владою.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає різке підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва перекладанням фінансового тягаря на киян.