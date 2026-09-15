Мобілізацію в глухий кут завело бажання деокупувати території і втримати їх радянськими методами – Залужний

Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-24) Валерій Залужний зазначає, що російсько-українська війна стала не лише війною технологій, але і війною стратегій і доктрин, які змінюються під тиском прогресу, і тому є великою помилкою зациклюватись на окремих технологіях і їхньому піарі, що доповнює радянську стратегію і потребує виконавців радянського типу.

"Саме бажання деокупувати території і втримати їх радянськими методами та стратегіями, тільки вже з новою зброєю, загнало мобілізацію в глухий кут. Мобілізація давала лише один шанс, скористатися яким ставало все менше охочих. Бо війну машин з величезною радянською країною, де людей фактично перетворюють на машини й кидають воювати проти справжніх машин, ми не в змозі перенести… Необхідно, визнаючи технології як нову зброю, згадувати закономірності розвитку військового мистецтва і неодмінно за цим формувати нові форми і способи їх застосування. І лише після цього проводити організаційні зміни в структурі Збройних сил, які цю нову зброю у нових формах і способах застосовують. Саме у цьому місці знаходиться мобілізація як частина нової стратегії, що базується на новій зброї і саме нових, а не радянських, формах і методах застосування", – написав Залужний в своїй статті, опублікованій в "Українській правді" у вівторок.

Він наголосив, що між Україною та РФ йде вже не війна дронів, оскільки дрони "трансформувалися у більш відомі нам раніше види озброєння, знизивши вартість, доступність і підвищивши ефективність".

За словами дипломата, старі правила вже не діють, і тому сучасна війна вимагає нових доктрин, а Україна вже відсуває на собі тиск "відомих посередників" через запровадження нового підходу до ведення війни, не уточнивши про кого мова. "Тим часом вже йде війна технологій і Україна вже відчуває на собі системний тиск, який і є результатом впровадження не лише технологій, а й нового доктринального підходу до їхнього застосування, включаючи виробництво і дослідження, як невід'ємну частину стратегії. Саме це дає право Росії через відомих посередників висувати нам ультиматуми. Саме це направлено і може призвести до цілої низки криз", – пише Залужний.

Він наголосив, що війна на виснаження – "це не тільки битви, а й суспільні злами, головне – хто перший їх спричинить".

"Для пошуку виходу із абсолютно закономірної ситуації, потрібне розуміння пошуку і реалізації саме системної відповіді на тиск Росії. Ця системна відповідь має ґрунтуватися на побудові такої стратегії, де сумісне виробництво і впровадження нових технологічних рішень має стати частиною системних кроків як щодо захисту, так і впливу на можливості продовження війни Росією. Для цього, звісно, актуальним залишається пошук саме ресурсних і технологічних альянсів, здатних забезпечити це виробництво, у тому числі для задоволення власних оборонних потреб. Це виробництво має бути доктринально включене у частину стратегії перемоги, де виробляється не чарівний зразок озброєння, а увесь необхідний новий арсенал, у тому числі цивільного призначення у відповідності до умов прогресу", – резюмував Залужний.