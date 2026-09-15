Справжню дату заснування Одеси потрібно визначати на основі документів та історичних фактів – обладміністрація

Одеська область має визначити справжню дату заснування Одеси на основі підтверджених документів та історичних фактів, а не імперських міфів, заявив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

За його словами, питання встановлення справжнього віку Одеси та року її фактичного заснування обговорили під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики на Одещині.

"Переконаний, що прийшов час повернути місту його справжню давню і славетну історію. Без маніпуляцій, а спираючись виключно на документи та факти, а не на імперські міфи про так званий "катерининський указ". Питання встановлення справжнього віку Одеси та року її фактичного заснування залишимо нашим історикам, спираючись на підтверджені факти та автентичні документи", – написав Кіпер у Телеграм-каналі.

Водночас Кіпер звернувся до народних депутатів, громадськості та міської влади із проханням не перетворювати питання Дня міста на "чергову лінію суспільного поділу" та залишити дату 2 вересня, до якої звикли одесити.

Під час засідання також говорили про зміцнення українського культурного та інформаційного простору, розширення присутності української мови, підтримку національних медіа та очищення публічного простору від імперської спадщини. Окремо обговорили інформаційну безпеку області та зовнішні інформаційні впливи, зокрема з території РФ, Придністров'я та Гагаузії.

За словами Кіпера, лише з 2024 року на Одещині встановили шість нових веж, які блокують поширення російського радіоконтенту з території Тирасполя. Також в області провели деколонізацію назв вулиць, попри спротив окремих політичних сил.

"Десятиріччями росія нав'язувала нам міфи, переписувала нашу історію, просувала власну пропаганду та витісняла українську мову і культуру", – зазначив очільник ОВА.

Раніше, наприкінці серпня 2026 року, офіційне командування Оперативно-тактичного угруповання "Одеса" звернулося до міської та обласної влади з ініціативою переглянути дату заснування міста, запропонувало провести фахові дискусії та змінити Статут міста, орієнтуючись на дату першої писемної згадки про нього – 1415 рік. Військові за підтримки низки істориків наголошують, що чинна дата 2 вересня 1794 року є продуктом російського імперського міфу, який нібито викреслює сотні років української, литовської та кримськотатарської історії краю, що передували приходу Російської імперії. Наразі тривають обговорення пропозиції.