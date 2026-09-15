3АК деокупував 10 кв км і зачистив 75 кв км на півночі Донецької області

Третій армійський корпус (3АК) повідомляє про зачистку 75 кв км та звільнення 10 кв км в рамках контрнаступальних дій в північній частині Донецької області.

"Третій корпус зачистив від інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнив Середнє! Підтверджуємо інформацію про наступ української армії на півночі Донецької області. У режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 км². Ще 10 км² – деокуповано. Нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї армій РФ", – повідомляється в телеграм-каналі 3АК у вівторок вранці.

Втрати противника на даному етапі операції склали близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч безпілотників та сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки.

Одночасно підрозділи безпілотних систем перерізали логістичні маршрути ворога. Внаслідок ударів корпусу російські війська перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України – у Воронезьку область: був згорнутий трубопровід і винесені склади.

В операції приймали участь 60-а ОМБр, 125-в ОВМБр, БТГр З-ї ОШБр, 3-й ОРБ та 25-й ОПТБ корпус, а також придані підрозділи – 66-а ОМБр, 85-а тгр 8-го полку ССО, спецпідрозділ ГУР МО "Артан" та 10-й мобільний прикордонний загін "ДОЗОР".

"У відкритих джерелах зараз багато інформації про те, що остаточна мета наших наступальних дій – вийти до берегів річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається "Вівальді". А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це – лише перший із них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть", – заявив командир 3АК Андрій Білецький.

Як повідомлялося, раніше Білецький анонсував, що найближчим часом на деяких ділянках "донецького фронту" вдасться продемонструвати покращення положення, які "будуть беззаперечні".

"Я думаю, що найближчим часом ці покращення – найближчим це, я думаю, протягом місяця – ми покращення вже всьому світу продемонструємо, і вони будуть беззаперечні", – повідомив Білецький", – заявив Білецький на щорічній зустрічі YES у Києві 12 вересня.