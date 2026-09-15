Мінветеранів: Україна не копіюватиме американську модель підтримки ветеранів

Міністерство у справах ветеранів заявляє, що Україна не копіюватиме американську модель ветеранської політики, а будуватиме власну систему під вимоги війни та українського суспільства.

"Головний підсумок зустрічей: Україна не копіюватиме американську модель, а будуватиме власну систему під вимоги війни та українського суспільства. Водночас використання багаторічного міжнародного досвіду дозволить пройти цей шлях значно швидше", – йдеться в повідомленні міністерства по результатам візиту міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма у Вашингтон (США).

Зазначається, що для України, яка розбудовує власну ветеранську політику в умовах повномасштабної війни, досвід США є надзвичайно цінним.

У міністерстві розповіли, що під час робочого візиту українській делегації було важливо дослідити цю систему зсередини: що працює ефективно, а де за десятиліття накопичилися проблеми, яких варто уникнути.

"Однією з ключових подій стала зустріч міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма з міністром у справах ветеранів США (Secretary of Veterans Affairs) Дагом Коллінзом. Це перша за тривалий час двостороння зустріч керівників ветеранських відомств обох країн… Під час зустрічі йшлося про ветеранську медичну систему США, що об'єднує 170 центрів та понад тисячу амбулаторних закладів. Досвід США у протезуванні, лікуванні політравм та психологічній реабілітації є важливим для українських фахівців. Сторони домовилися про подальший обмін досвідом на рівні команд і профільних спеціалістів", – йдеться в повідомленні.

Також разом із провідними американськими дослідницькими центрами RAND Corporation та CSIS українська делегація обговорила виклики та практичні аспекти функціонування ветеранської системи США.

Зокрема, з експертами RAND обговорили створення економічної моделі реінтеграції ветеранів, а також йшлося про залучення українських аналітичних центрів до спільних дослідницьких проєктів.

Крім того, фахівці CSIS поділилися досвідом у сфері фінансового забезпечення ветеранської політики та окреслили питання, які Україна може врахувати під час формування власних інституційних рішень.