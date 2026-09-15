Волкер: Україна знає, як дешево збивати дрони, НАТО має це перейняти

НАТО варто співпрацювати з Україною над створенням інтегрованої картини повітряної обстановки, щоб протидіяти проникненню дронів і ракет, переконаний ексспецпредставник США з питань України (2017-19), член Ради безпеки Київського безпекового форуму (КБФ) Курт Волкер.

"Я хотів би, щоб НАТО почало співпрацювати з Україною над створенням інтегрованої картини повітряної обстановки та над встановленням безполітної зони навколо повітряного простору НАТО разом з Україною, щоб позбутися проблеми безпілотників, ракет та інших об'єктів, які проникають на територію Альянсу. І це є одним із способів підтримки України", – зазначив Волкер під час спеціальної зустрічі членів Ради безпеки КБФ у Києві.

Він уточнив, що йдеться про закриття повітряного простору навколо території Альянсу на певній відстані. "Ми маємо підтримувати зусилля України щодо закриття повітряного простору навколо території НАТО, можливо, на відстані 150 кілометрів", – підкреслив посол.

Окремо він наголосив, що країнам НАТО варто перейняти український досвід протидії повітряним загрозам. "Ми маємо вчитися в українців, як збивати ракети та дрони економічно ефективним способом, чого країни НАТО ще не взялися робити", – додав Волкер.

Він також назвав три ключові елементи стратегії України, які, на його переконання, Захід має посилювати: удари по російських фінансах, тиск на воєнну економіку та виснаження російського війська. "Необхідно робити все можливе, аби завдавати ударів по фінансах кремля. Адже росія в основному отримує гроші від продажу нафти та газу. Треба позбавити її цього джерела доходів… Росіяни відчувають наслідки війни, бачать їх у вигляді пожеж і диму, черг за пальним. Цей загальний вплив на російську економіку створить тиск на Путіна всередині країни", – підкреслив посол.

Волкер наголосив, що Захід має посилити ці напрями, зокрема через вторинні санкції: "Ми повинні націлитися на фінанси кремля й ухвалити законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, а особливу увагу слід приділити вторинним санкціям проти фінансових установ, які здійснюють платежі на користь Росії".

Спеціальна зустріч членів Ради безпеки КБФ була присвячена викликам, які чекають на Україну цієї зими. Її учасниками, крім Волкера, стали голова КБФ, експрем'єр-міністр (2014-16) Арсеній Яценюк та екскомандувач Центрального командування США (2008-10), ексдиректор (2011-12) Девід Петреус.