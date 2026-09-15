Внаслідок російських ударів по Києву з початку доби постраждали 8 людей – ДСНС

Вісім людей постраждали внаслідок російських ударів по Києву з початку доби, повідомляє пресслужба ДСНС України в Телеграм у вівторок.

"Київ: 8 людей постраждали через російські удари з початку доби", – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, у Солом'янському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю без загоряння, постраждали шестеро людей.

У Дарницькому районі сталося влучання на території АЗС, унаслідок чого постраждала одна людина. Виникло незначне загоряння, яке ліквідували за допомогою вогнегасників.

"Голосіївський район: сталося влучання на території АЗС, постраждала 1 людина. Пожежу ліквідували. Оболонський район: горіла нежитлова будівля. Вогнеборці приборкали займання", – інформують в ДСНС.