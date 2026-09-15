Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 5 університетів

1 хв читати
Додати як джерело
Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 5 університетів

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурси на заміщення посад ректорів ще у п'яти університетах Дрогобича, Полтави, Чернігова, Лубнів і Рівного.

Згідно наказами міністерства, оголошенно конкурси на посади ректорів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Національного університету "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка, Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" і Національного університету водного господарства та природокористування.

Зазначається, що у конкурсах можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня), мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному вебсайті Міносвіти.

Як повідомлялося, у 2025-2026 роках Міносвіти уже оголосило конкурси на заміщення посад ректорів у понад 30 університетах Дніпра, Одеси, Вінниці, Кропивницького, Харкова, Хмельницького, Чернігова, Сум, Житомира, Білої Церкви, Черкас, Ніжина і Києва.

Раніше у Міносвіти заявили, що в 2025-2026 роках в Україні пройде близько 60 виборів ректорів.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#конкурс #освіта #вузи #ректор
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Офіс генпрокурора спростував інформацію про підозру одному з керівників антикорупційних органів, відмітки в ЄРДР скасовані

Поширена раніше інформація про нібито оголошену підозру одному із керівників антикорупційних органів не відповідає дійсності, заявляють в Офісі генер…

Читати
Зеленський закликав партнерів не послаблювати санкції проти РФ та ухвалити законопроєкт Грема про нові обмеження

Зеленський закликав партнерів не послаблювати санкції проти РФ та ухвалити законопроєкт Грема про нові обмеження

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів не знімати санкції проти Росії та запроваджувати нові, сильніші обмеження, зокр…

Читати
Зеленський: є пропозиція США щодо взаємного припинення Україною і РФ ударів по критичній інфраструктурі

Зеленський: є пропозиція США щодо взаємного припинення Україною і РФ ударів по критичній інфраструктурі

Україна готова зробити деескалаційні кроки, якщо США забезпечать реальну, правдиву та довгострокову готовність Росії припинити війну, заявив президен…

Читати
Україна готова не бити по критичній інфраструктурі РФ, якщо партнери забезпечать припинення ударів РФ по Україні – Зеленський

Україна готова не бити по критичній інфраструктурі РФ, якщо партнери забезпечать припинення ударів РФ по Україні – Зеленський

Україна запропонувала країнам-партнерам забезпечити таку домовленість із РФ, яка зупинить знищення критичної інфраструктури, повідомив президент Укра…

Читати