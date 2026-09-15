Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 5 університетів

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурси на заміщення посад ректорів ще у п'яти університетах Дрогобича, Полтави, Чернігова, Лубнів і Рівного.

Згідно наказами міністерства, оголошенно конкурси на посади ректорів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Національного університету "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка, Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" і Національного університету водного господарства та природокористування.

Зазначається, що у конкурсах можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня), мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному вебсайті Міносвіти.

Як повідомлялося, у 2025-2026 роках Міносвіти уже оголосило конкурси на заміщення посад ректорів у понад 30 університетах Дніпра, Одеси, Вінниці, Кропивницького, Харкова, Хмельницького, Чернігова, Сум, Житомира, Білої Церкви, Черкас, Ніжина і Києва.

Раніше у Міносвіти заявили, що в 2025-2026 роках в Україні пройде близько 60 виборів ректорів.