Петреус: Україні для перемоги потрібні перехоплювачі, кошти на оборону і санкції партнерів проти РФ

Для перемоги Україні потрібна допомога партнерів у подоланні кількох критичних вразливостей – від браку перехоплювачів до дефіциту оборонного бюджету, переконаний екскомандувач Центрального командування США (2008-10), ексдиректор (2011-12), член Ради безпеки Київського безпекового форуму (КБФ) Девід Петреус.

Ключем до перемоги України він назвав подальший тиск на РФ та знищення воєнної економіки РФ. "Наше завдання – допомогти Україні поставити Путіна в таке становище, щоб він усвідомив: припинення бойових дій потрібне йому не менше, ніж Україні. Пакет санкцій у Конгресі США вже значною більшістю голосів схвалено в Сенаті. Це доповнить 22 раунди санкцій ЄС. Якщо Європейська Комісія зможе знайти спосіб використати заморожені російські активи на 300 мільярдів доларів, це теж стане величезним плюсом. Потрібні й інші кроки, щоб безпосередньо інтегрувати Україну в європейський військово-промисловий комплекс. Це буде корисно як для Європи, так і для України", – зазначив Петреус під час спеціальної зустрічі членів Ради безпеки КБФ у Києві.

При цьому наголосив на вражаючих результатах України на фронті та в глибокому тилу ворога. "Українські сили зараз щомісяця знищують або завдають поранень більшій кількості російських солдатів, ніж РФ мобілізує щомісяця. Вони все глибше проникають у логістичну інфраструктуру ворога, дуже ефективно ізолюють Крим – знищено 285 суден, які зазвичай доставляють туди товари, матеріали та нафтопродукти. У Криму зникає світло, відключається вода, і, ймовірно, цієї зими не буде електроенергії. Крим стане для Путіна тягарем", – зазначив екскомандувач.

Окремо Петреус відзначив безпрецедентне масштабування українських оборонних інновацій: "Замість 8 мільйонів дронів цього року хочуть виготовити 10 мільйонів".

Спеціальна зустріч членів Ради безпеки КБФ була присвячена викликам, які чекають на Україну цієї зими. Її учасниками, крім Петреуса, стали голова КБФ, експрем'єр-міністр (2014-16) Арсеній Яценюк та ексспецпредставник США з питань України (2017-19) Курт Волкер.