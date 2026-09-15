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НАБУ та САП викрили посадовців податкової Тернопільщини на вимаганні хабарів від бізнесу

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НАБУ та САП викрили посадовців податкової Тернопільщини на вимаганні хабарів від бізнесу

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили в Головному управлінні Державної податкової служби у Тернопільській області схему систематичного одержання неправомірної вигоди від місцевих компаній, повідомляє НАБУ.

"За даними слідства, заступниця начальника управління та керівник одного з територіальних підрозділів налагодили механізм збагачення на маніпуляціях із результатами податкових перевірок", – йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За даними Бюро, посадовці знаходили нібито багатомільйонні порушення та пропонували суттєво зменшувати суми штрафних санкцій в офіційних документах.

"Протягом весни-літа 2026 року зловмисники одержали від представника двох підприємств неправомірну вигоду на загальну суму 75 000 євро", – зазначається в повідомленні.

Зокрема, як інформують в НАБУ, у червні податківці зажадали від чергової компанії відкат у розмірі 11,5% за безперешкодне бюджетне відшкодування ПДВ на понад 14,6 млн грн.

"Під час передачі хабаря через посередника злочин викрили", – повідомляють у Бюро.

#дпс #набу_сап #тернопіль #хабар
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