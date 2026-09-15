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Масована атака РФ пошкодила цивільну, транспортну та портову інфраструктуру Одещини – ОВА

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Масована атака РФ пошкодила цивільну, транспортну та портову інфраструктуру Одещини – ОВА

Внаслідок масованої нічної атаки РФ на Одещині пошкоджено цивільну, транспортну та портову інфраструктуру, а також житлові будинки, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вночі ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Під ударом опинилися житлові будинки, логістичні об'єкти, портова та транспортна інфраструктура", – написав Кіпер у Телеграм-каналі вранці у вівторок.

За його словами, пошкоджено дахи, фасади та скління приватних будинків, десятки гаражів та автомобілів.

"На місцях працюють рятувальники та відповідні служби. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває", – зазначив Кіпер.

Окрім того, пресслужба ДСНС України повідомила, що через ворожу атаку також пошкоджено складську будівлю.

"внаслідок удару рф загорілася складська будівля Також пошкоджені дахи, фасади та скління 3-х приватних житлових будинків, 10-ти гаражів та 2 легкових авто без послідуючого загоряння", – наголосили у відомстві.

#наслідки #одеська #атака
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