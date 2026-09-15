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Одна людина загинула, ще 17 постраждали внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби – ОВА

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Одна людина загинула, ще 17 постраждали внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби – ОВА
Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 19 населених пунктах області, одна людина загинула, ще 17 постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Ізюм загинув 26-річний чоловік, 12 людей зазнали вибухових поранень, зокрема однорічна дівчинка, хлопці 14 і 17 років та 16-річна дівчина, зазнала гострої реакції на стрес 81-річна жінка; на трасі між сел. Золочів і м. Дергачі поранено 62-річного чоловіка; у с. Оскіл поранено 63-річну жінку; у с. Підлиман Борівської громади поранено 68-річного чоловіка; між с. Шипувате і с. Андріївка Великобурлуцької громади поранено 45-річного чоловіка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

#постраждалі #харківська #обстріли
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