Ворог обстріляв Херсонщину, один загиблий і 11 людей постраждали

Російські війська обстріляли Херсонську область, один загиблий і 11 людей постраждали, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 – дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Приозерне, Садове, Олександрівка, Микільське, Токарівка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Берислав, Зміївка, Урожайне, Борозенське, Нова Кубань, Нововоронцовка, Осокорівка, Михайлівка, Нововоскресенське, Новорайськ, Костирка, Високе, Львове та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 2 приватних будинки.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, господарську споруду, автобус та приватні автомобілі.

Між тим, в понеділок зі звільнених громад регіону евакуювали 13 людей.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/15302