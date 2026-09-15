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ППО України збила 187 із 200 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 7 локаціях

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ППО України збила 187 із 200 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 7 локаціях

Сили оборони України у ніч на вівторка знешкодили 187 ворожі цілі, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 7 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 15 вересня (з 18:00 14 вересня) противник атакував 200 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово – РФ; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

У командуванні додали, що атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

Джерело: https://t.me/kpszsu/78302

#ппо #цілі #ліквідація
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