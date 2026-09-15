РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

Російські окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали дві людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень. Понад 10 разів ворог атакував 2 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою", – написав він у телеграмі.

Зокрема, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. Пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні будинки. 63-річного чоловіка госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік 31 року лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі потерпали Петропавлівська та Васильківська громади. Понівечений приватний будинок.