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Події

РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

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РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали дві людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень. Понад 10 разів ворог атакував 2 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою", – написав він у телеграмі.

Зокрема, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. Пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні будинки. 63-річного чоловіка госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік 31 року лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі потерпали Петропавлівська та Васильківська громади. Понівечений приватний будинок.

 

#дніпропетровська #потерпілі #обстріли
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