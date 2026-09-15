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Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 383 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 383 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони за добу ліквідували 1400 окупантів, 41 артсистему, три бронемашини, 1839 БПЛА, а також 383 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.26 склали особового складу – близько 1 510 000 (+1 400) осіб, танків – 12 345 (+0) од, бойових броньованих машин – 25 334 (+3) од, артилерійських систем – 49 793 (+41) од, РСЗВ – 2 131 (+4) од, засоби ППО – 1 638 (+1) од, літаків – 442 (+0) од, гелікоптерів – 356 (+0) од. наземні робототехнічні комплекси – 2 626 (+11) од. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 518 280 (+1 839) од, крилаті ракети – 5 111 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 149 183 (+376) од, спеціальна техніка – 4 690 (+7) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб #втрати #рф
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