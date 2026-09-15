Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і один поранений

2 хв читати
Додати як джерело
Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і один поранений
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська на ранок вівторка завдали більше 1 тисячі ударів по 51 населеному пункту Запорізької області, внаслідок чого двоє загиблих та один постраждалий, повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 1095 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Дві людини загинули, ще одна отримала поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 22 авіаційні удари по Комишувасі, Юрківці, Таврійському, Любимівці, Сергіївці, Ясній Поляні, Заливному, Мирівці, Новорозівці, Оріхову, Васинівці, Омельнику, Сонячному, Новосолошиному, Микільському.

За його словами, 825 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Новояковлівку, Веселянку, Червонодніпровку, Григорівку, Річне, Запасне, Сергіївку, Вікторівку, Значкове, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук'янівське, Плавні, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Староукраїнку, Преображенку, Новопавлівку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Червону Криницю, Омельник, Лугівське, Рівне.

Також зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Павлівці, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, а 242 артилерійські удари прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запорожцю, Веселянці, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук'янівському, Плавнях, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Староукраїнці, Новому Запоріжжю, Щербаках, Новопавлівці, Преображенці, Червоній Криниці, Омельнику, Лугівському, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Рівному, Косівцевому.

Крім того, надійшло 74 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

 

#постраждалі #запорізька #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Офіс генпрокурора спростував інформацію про підозру одному з керівників антикорупційних органів, відмітки в ЄРДР скасовані

Поширена раніше інформація про нібито оголошену підозру одному із керівників антикорупційних органів не відповідає дійсності, заявляють в Офісі генер…

Читати
Зеленський закликав партнерів не послаблювати санкції проти РФ та ухвалити законопроєкт Грема про нові обмеження

Зеленський закликав партнерів не послаблювати санкції проти РФ та ухвалити законопроєкт Грема про нові обмеження

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів не знімати санкції проти Росії та запроваджувати нові, сильніші обмеження, зокр…

Читати
Зеленський: є пропозиція США щодо взаємного припинення Україною і РФ ударів по критичній інфраструктурі

Зеленський: є пропозиція США щодо взаємного припинення Україною і РФ ударів по критичній інфраструктурі

Україна готова зробити деескалаційні кроки, якщо США забезпечать реальну, правдиву та довгострокову готовність Росії припинити війну, заявив президен…

Читати
Україна готова не бити по критичній інфраструктурі РФ, якщо партнери забезпечать припинення ударів РФ по Україні – Зеленський

Україна готова не бити по критичній інфраструктурі РФ, якщо партнери забезпечать припинення ударів РФ по Україні – Зеленський

Україна запропонувала країнам-партнерам забезпечити таку домовленість із РФ, яка зупинить знищення критичної інфраструктури, повідомив президент Укра…

Читати