Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і один поранений

Російські війська на ранок вівторка завдали більше 1 тисячі ударів по 51 населеному пункту Запорізької області, внаслідок чого двоє загиблих та один постраждалий, повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 1095 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Дві людини загинули, ще одна отримала поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 22 авіаційні удари по Комишувасі, Юрківці, Таврійському, Любимівці, Сергіївці, Ясній Поляні, Заливному, Мирівці, Новорозівці, Оріхову, Васинівці, Омельнику, Сонячному, Новосолошиному, Микільському.

За його словами, 825 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Новояковлівку, Веселянку, Червонодніпровку, Григорівку, Річне, Запасне, Сергіївку, Вікторівку, Значкове, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук'янівське, Плавні, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Староукраїнку, Преображенку, Новопавлівку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Червону Криницю, Омельник, Лугівське, Рівне.

Також зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Павлівці, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, а 242 артилерійські удари прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запорожцю, Веселянці, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук'янівському, Плавнях, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Староукраїнці, Новому Запоріжжю, Щербаках, Новопавлівці, Преображенці, Червоній Криниці, Омельнику, Лугівському, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Рівному, Косівцевому.

Крім того, надійшло 74 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.