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Європарламент відкриє представництво в Оттаві – Мецола

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Бюро Європейського парламенту схвалило відкриття представництва Європарламенту в Оттаві, повідомила президент Європарламенту Роберта Мецола.

"Це посилення присутності сприятиме міжпарламентським обмінам через Атлантику, а сфера діяльності представництва охоплюватиме регіон аж до Арктики". – написала вона в Х.

За словами Мецоли, відкриття представництва стане новим етапом партнерства між Європейським Союзом та Канадою.

Вона зазначила, що рішення ухвалено напередодні виступу прем'єр-міністра Канади Марка Карні в Європейському парламенті, запланованого на четвер.

"Європа і Канада – давні друзі, які разом пишуть наступну сторінку нашої співпраці", – наголосила Мецола.

Джерело: https://x.com/EP_President/status/2099536327343489198

#представництво #канада #європарламент
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