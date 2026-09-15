Європарламент відкриє представництво в Оттаві – Мецола

Бюро Європейського парламенту схвалило відкриття представництва Європарламенту в Оттаві, повідомила президент Європарламенту Роберта Мецола.

"Це посилення присутності сприятиме міжпарламентським обмінам через Атлантику, а сфера діяльності представництва охоплюватиме регіон аж до Арктики". – написала вона в Х.

За словами Мецоли, відкриття представництва стане новим етапом партнерства між Європейським Союзом та Канадою.

Вона зазначила, що рішення ухвалено напередодні виступу прем'єр-міністра Канади Марка Карні в Європейському парламенті, запланованого на четвер.

"Європа і Канада – давні друзі, які разом пишуть наступну сторінку нашої співпраці", – наголосила Мецола.

Джерело: https://x.com/EP_President/status/2099536327343489198