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Винищувачі НАТО збили БпЛА, що порушив повітряний простір Литви

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Винищувачі НАТО знищили безпілотник, який увійшов у повітряний простір Литви, повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

"Безпілотник, що щойно увійшов у повітряний простір Литви, був знищений винищувачами НАТО. Дякую особовому складу Альянсу за оперативну реакцію", – написав він у Х.

Науседа підкреслив, що на тлі посилення російської агресії проти України така готовність є життєво важливою для регіону.

"Разом із союзниками по НАТО Литва захищатиме свій повітряний простір", – наголосив він.

Джерело: https://x.com/GitanasNauseda/status/2099614001806135716

#нато #литва #бпла
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