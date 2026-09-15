Винищувачі НАТО збили БпЛА, що порушив повітряний простір Литви

Винищувачі НАТО знищили безпілотник, який увійшов у повітряний простір Литви, повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

"Безпілотник, що щойно увійшов у повітряний простір Литви, був знищений винищувачами НАТО. Дякую особовому складу Альянсу за оперативну реакцію", – написав він у Х.

Науседа підкреслив, що на тлі посилення російської агресії проти України така готовність є життєво важливою для регіону.

"Разом із союзниками по НАТО Литва захищатиме свій повітряний простір", – наголосив він.

Джерело: https://x.com/GitanasNauseda/status/2099614001806135716