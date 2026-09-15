США запровадили санкції проти російського ВТБ за допомогу Ірану в обході санкцій

Міністерство фінансів США внесло російський ВТБ Банк до санкційного списку за діяльність у фінансовому секторі Ірану та допомогу іранським банкам в обході санкційних обмежень, повідомляє американський Мінфін.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) включило до списку велику російську фінансову структуру, "ВТБ", за її участь в обході санкцій, що діють проти Ірану", – йдеться в повідомленні.

Санкції проти ВТБ запроваджено Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) у межах операції "Економічний ізгой" відповідно до виконавчого указу №13902.

За даними Мінфіну США, протягом останніх трьох років ВТБ налагодив кореспондентські відносини з підсанкційними іранськими фінансовими установами, а в січні 2025 року почав розширювати свою присутність у Тегерані. Банк також вживав заходів для переміщення мільярдів заморожених іранських активів та створив систему розрахунків у національних валютах через кореспондентські рахунки в іранських ріалах і російських рублях.

Унаслідок санкцій усе майно та майнові інтереси ВТБ у США або під контролем осіб США підлягають блокуванню. Американським особам загалом заборонені операції з майном або майновими інтересами заблокованого банку без відповідного дозволу OFAC.

Мінфін США також попередив іноземні фінансові установи про ризик вторинних санкцій за проведення значних операцій в інтересах ВТБ.

"Міністерство фінансів продовжуватиме виявляти та знешкоджувати тих, хто надає матеріальну, технологічну чи фінансову підтримку, що дозволяє іранському режиму підтримувати свою терористичну діяльність", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Джерело: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0629/