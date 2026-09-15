Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

США запровадили санкції проти російського ВТБ за допомогу Ірану в обході санкцій

2 хв читати
Додати як джерело

Міністерство фінансів США внесло російський ВТБ Банк до санкційного списку за діяльність у фінансовому секторі Ірану та допомогу іранським банкам в обході санкційних обмежень, повідомляє американський Мінфін.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) включило до списку велику російську фінансову структуру, "ВТБ", за її участь в обході санкцій, що діють проти Ірану", – йдеться в повідомленні.

Санкції проти ВТБ запроваджено Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) у межах операції "Економічний ізгой" відповідно до виконавчого указу №13902.

За даними Мінфіну США, протягом останніх трьох років ВТБ налагодив кореспондентські відносини з підсанкційними іранськими фінансовими установами, а в січні 2025 року почав розширювати свою присутність у Тегерані. Банк також вживав заходів для переміщення мільярдів заморожених іранських активів та створив систему розрахунків у національних валютах через кореспондентські рахунки в іранських ріалах і російських рублях.

Унаслідок санкцій усе майно та майнові інтереси ВТБ у США або під контролем осіб США підлягають блокуванню. Американським особам загалом заборонені операції з майном або майновими інтересами заблокованого банку без відповідного дозволу OFAC.

Мінфін США також попередив іноземні фінансові установи про ризик вторинних санкцій за проведення значних операцій в інтересах ВТБ.

"Міністерство фінансів продовжуватиме виявляти та знешкоджувати тих, хто надає матеріальну, технологічну чи фінансову підтримку, що дозволяє іранському режиму підтримувати свою терористичну діяльність", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Джерело: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0629/

#втб #сша #мінфін #санкції #рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Офіс генпрокурора спростував інформацію про підозру одному з керівників антикорупційних органів, відмітки в ЄРДР скасовані

Поширена раніше інформація про нібито оголошену підозру одному із керівників антикорупційних органів не відповідає дійсності, заявляють в Офісі генер…

Читати
Зеленський закликав партнерів не послаблювати санкції проти РФ та ухвалити законопроєкт Грема про нові обмеження

Зеленський закликав партнерів не послаблювати санкції проти РФ та ухвалити законопроєкт Грема про нові обмеження

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів не знімати санкції проти Росії та запроваджувати нові, сильніші обмеження, зокр…

Читати
Зеленський: Україна готова до деескалаційних кроків, якщо США забезпечать реальну готовність РФ припинити війну

Зеленський: Україна готова до деескалаційних кроків, якщо США забезпечать реальну готовність РФ припинити війну

Україна готова зробити деескалаційні кроки, якщо США забезпечать реальну, правдиву та довгострокову готовність Росії припинити війну, заявив президен…

Читати
Україна готова не бити по критичній інфраструктурі РФ, якщо партнери забезпечать припинення ударів РФ по Україні – Зеленський

Україна готова не бити по критичній інфраструктурі РФ, якщо партнери забезпечать припинення ударів РФ по Україні – Зеленський

Україна запропонувала країнам-партнерам забезпечити таку домовленість із РФ, яка зупинить знищення критичної інфраструктури, повідомив президент Укра…

Читати