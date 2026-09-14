Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ – указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Костянтина Гуменюка новим командувачем Медичних сил Збройних сил України.

Відповідний указ президента №910/2026 оприлюднений на сайті глави держави.

Попереднім указом №909 президент звільнив із цієї посади Анатолія Казмірчука.

Гуменюк – полковник медичної служби, педагог, кандидат медичних наук, доктор медичних наук. Заслужений лікар України, лауреат Національної премії України імені Бориса Патона.

У травні 2014 року перебував у зоні АТО. У 2017 році став головним хірургом АТО, у 2018-2019 роках – головним хірургом операції Об'єднаних сил. З 2019 року є головним хірургом ЗСУ.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/9102026-61577

https://www.president.gov.ua/documents/9092026-61573