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Офіс генпрокурора спростував інформацію про підозру одному з керівників антикорупційних органів, відмітки в ЄРДР скасовані

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Поширена раніше інформація про нібито оголошену підозру одному із керівників антикорупційних органів не відповідає дійсності, заявляють в Офісі генерального прокурора України, не уточнюючи, про кого саме йде мова.

"У зв'язку з поширенням заяви про нібито повідомлення про підозру одному із керівників антикорупційних органів повідомляємо: така інформація не відповідає дійсності. У межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, про підозру у передбаченому КПК України порядку не повідомлялося. Правові підстави для цього відсутні. Заяви про начебто підозру були позбавленими юридичного сенсу", – повідомляється на сторінці відомства у Facebook у понеділок ввечері.

При цьому в Офісі генпрокурора наголосили, що видалили відповідні записи в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. "Відтак, відповідні відмітки в ЄРДР про повідомлення про підозру були скасовані", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Руслан Кравченко 7 вересня подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген", де він разом із його першою заступницею Марією Вдовиченко фігурує в матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій. Підозру Кравченку не висували, рішення про його відставку має розглянути Верховна Рада. Сам посадовець категорично заперечує причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів і наявність незадекларованих активів, заявляючи про безпідставність звинувачень антикорупційного бюро.

В понеділок, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Сам Кривонос та керівник САП Олександр Клименко заявили, що жодних підозр не вручалося, антикорупційні органи працюють в штатному режимі. "Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу повідомлення про підозру, безпосередньо мені, ніхто її не вручав, ніхто її не привозив в НАБУ та САП", – пояснив директор НАБУ.

Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на звільнення Кравченка з посади. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що голосування за відставку Кравченка відбудеться на пленарному засіданні парламенту 15 вересня.

Перед цим Кравченко покинув територію України, посилаючись на те, що виїхав у відрядження, нібито для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Франції, однак у ПАРЄ повідомили, що він та його представники не братимуть участі у відповідному засіданні. Генпрокурор оформив відрядження до Франції з 13 вересня, тобто через шість днів після того, як подав у відставку. Пізніше стало відомо, що дружина Кравченка виїхала за кордон 12 вересня через Молдову.

Джерело: https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid0V6pCr9keh8fkvcaHaJwfVBxugriiczf5Mx57QD9r7sbDAtrvKfpzEV6NVTHpKNXAl

#спростування #підозра #набу
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