Кравченко стверджує, що представник НАБУ намагався домовитися з керівництвом ДБР та Офісу генпрокурора щодо скасування підозри Кривоносу

Відсторонений від посади генерального прокурора на тлі операції "Карфаген" Руслан Кравченко стверджує, що до керівництва Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генпрокурора приходив представник НАБУ з вимогою скасування повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

"Сьогодні "ходоки" від НАБУ – за моїми даними Олександр Абакумов – навідалися до керівництва ДБР та Офісу Генерального прокурора з вимогою за будь-яку ціну скасувати повідомлення про підозру Семену Кривоносу", – написав він у Телеграм.

Кравченко зазначив, що законне процесуальне рішення не скасовується кулуарними домовленостями. За його словами, якщо повідомлення про підозру було належно направлене і це підтверджено відповідними поштовими квитанціями, будь-яка спроба його скасувати або прибрати відомості з ЄРДР матиме ознаки політичного та протиправного втручання.

"І жодне політичне рішення не здатне скасувати докази. Воно не звільняє директора НАБУ від обов'язку відповісти перед суспільством на конкретні запитання щодо власної доброчесності. Сьогодні Семен Кривонос цієї відповіді намагався уникнути, сховавшись за політичним рішенням президента", – підкреслив він.

Джерело: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/1223?single=