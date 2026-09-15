Зеленський просить нардепів підтримати законопроєкт про покарання за шахрайські кол-центри

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з проханням підтримати на засіданні у вівторок законопроєкт про жорстку кримінальну відповідальність за організацію шахрайських кол-центрів та про відставку Руслана Кравченка за посади генерального прокурора.

"Треба поставити крапку в історії із шахрайськими кол-центрами в Україні – законопроєкти про жорстку кримінальну відповідальність за такі кол-центри теж у порядку денному. Я прошу підтримати цю відповідальність. І прошу всіх парламентарів так само завтра підтримати рішення про звільнення Генерального прокурора. Я його відсторонив своїм указом. Подання на звільнення є у Верховній Раді, я направив. Україна бачила причини для цього, і голосів має бути достатньо", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в понеділок.

Як повідомлялося, 2 вересня Зеленський передав на розгляд Верховної Ради два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участі в них, а також про додатковий суттєвий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками. За словами президента, документами також передбачене впровадження посиленої відповідальності за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими "дропами". Цей же законопроєкт направлений на імплементацію в Україні норм права Євросоюзу, що передбачено домовленостями з партнерами.

Після цього НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів.

7 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген", де він разом із його першою заступницею Марією Вдовиченко фігурує в матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій. Сам він категорично заперечив причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів і наявність незадекларованих активів, заявляючи про безпідставність звинувачень антикорупційного бюро, але 14 вересня підписав повідомлення про підозру директору НАБУ, перед тим виїхавши з України нібито у відрядження на слухання парламентської мережі ПАРЄ, тоді як ПАРЄ повідомили, що Кравченко не братиме участі у засіданні.

Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на звільнення Кравченка з посади. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що голосування за відставку генпрокурора Кравченка відбудеться на пленарному засіданні Верховної Ради 15 вересня.