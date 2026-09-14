Зеленський закликав партнерів не послаблювати санкції проти РФ та ухвалити законопроєкт Грема про нові обмеження

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів не знімати санкції проти Росії та запроваджувати нові, сильніші обмеження, зокрема проти російського виробництва балістики та фінансового сектору, а також ухвалити законопроєкт покійного сенатора США Ліндсі Грема про санкції проти РФ.

"І потрібні нові санкції. І, якщо чесно, сильніші. Такі, щоб Росія не адаптувалася до них", – сказав він у відеозверненні в понеділок.

Зеленський наголосив, що санкції проти Росії мають значення і зараз "точно не час" їх знімати чи допомагати російським олігархам уникати обмежень.

Він зазначив, що російські бізнесмени Алішер Усманов, Михайло Фрідман та інші представники російського бізнесу досі не зробили кроків проти війни.

За словами президента, необхідні, зокрема, санкції проти всіх російських виробництв балістичного озброєння та обмеження російського фінансового сектору.

"Законопроєкт Ліндсі Грема про санкції досі законопроєкт. На жаль, не закон. Важливо, щоб був закон", – заявив Зеленський.

Він також закликав Європу не забувати про війну та не робити Росії поступок.

"Я дякую усім, хто підтримує цей підхід. Хто знає, що сила, сила працює", – додав президент.