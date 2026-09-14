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Зеленський: Україна готова до деескалаційних кроків, якщо США забезпечать реальну готовність РФ припинити війну

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Зеленський: Україна готова до деескалаційних кроків, якщо США забезпечать реальну готовність РФ припинити війну

Україна готова зробити деескалаційні кроки, якщо США забезпечать реальну, правдиву та довгострокову готовність Росії припинити війну, заявив президент Володимир Зеленський.

"Якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво й довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки", – сказав він у вечірньому відеозверненні у понеділок.

За словами Зеленського, наразі Росія не демонструє справжнього бажання завершити війну, водночас відчуваючи напругу через українські удари по російській економіці війни.

Він зазначив, що Україна готова підтримати взаємне припинення ударів по критичній інфраструктурі, якщо це стане першим кроком до деескалації.

"Мир потрібен. Енергетика, шляхи продовольства, критична інфраструктура – усе це повинно бути в обговоренні припинення ударів", – наголосив президент.

Зеленський додав, що очікує від партнерів конкретних пропозицій щодо такого рішення, яке має діяти не тимчасово, а "на увесь час".

 

#вогню #припинення #готовність
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