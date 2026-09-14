Сибіга про санкції проти Усманова і Фрідмана: Європа ризикує грати в гру, яку хоче від неї РФ

Найближче оточення керівництва РФ та ті, хто сприяє російській агресії, мають залишатися у списку санкцій, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи останні рішення послів – постійних представників країн-членів Європейського союзу.

"Скасування санкцій щодо ключових російських олігархів, пов'язаних із режимом, таких як Алішер Усманов та Михайло Фрідман, важко зрозуміти – особливо з огляду на те, що Росія посилює терор проти нашого народу та цілеспрямовану кампанію зі знищення економіки України. Індивідуальні санкції є ефективним інструментом для того, щоб поодинці обмежувати діяльність тих, хто підтримує російську військову машину. Ці особи мають бути названі та притягнуті до відповідальності", – написав Сибіга в соцмережі Х в понеділок.

Він додав, що продовження індивідуальних санкцій на 12 місяців замість нинішніх 6 місяців стало б чітким сигналом Кремлю про те, що Європа не піддається залякуванню через безрозсудну ескалацію з боку РФ.

"Санкції є ефективними лише тоді, коли вони забезпечують довгостроковий, стійкий і незворотний тиск протягом усього часу, поки Росія продовжує свою агресію. В іншому разі Європа ризикує грати саме в ту гру, яку хоче від неї Росія", – резюмував міністр.

Як повідомлялося, комітет постійних представників (Coreper) в понеділок знову зібрався для обговорення питання продовження дії режиму санкцій, запроваджених у зв'язку з порушенням територіальної цілісності України, і щоб надати державам-членам додатковий час для всебічного вивчення пропозицій щодо продовження санкцій, погодився подовжити дію цього режиму на 7 днів – до опівночі вівторка, 22 вересня.

"Продовження дії санкційних списків є критично важливим для подальшого підриву російської воєнної машини та збереження тиску на осіб і організації, які підтримують її, сприяють її діяльності та отримують від неї вигоду. Це питання є пріоритетним для головування", – наголосив речник головуючої в Раді ЄС Ірландії.

Перед тим видання Politico з посиланням на власні джерела серед дипломатів ЄС повідомило, що країни ЄС не змогли домовитися про продовження дії однієї з програм антиросійських санкцій. Gосли мали досягти одностайної згоди в понеділок, оскільки термін дії режиму, який передбачає замороження активів близько 3 тис осіб та компаній, закінчується у вівторок, але Словаччина вимагала, щоб блок виключив із санкційного списку російських бізнесменів Усманова та Фрідмана, а Франція намагалася досягти компромісу, запропонувавши виключити зі списку лише Усманова. Більшість інших країн не хотіли розглядати питання про виключення будь-кого зі списку. Інша частина дискусії стосувалася того, чи продовжувати дію заходів на шість місяців, як це було заведено з 2014 року, чи поновлювати їх на 12 місяців: Словаччина не бажала підтримувати довший термін.