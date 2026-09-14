Рух автобусів через ПП "Шегині – Медика" зміниться з 20 вересня у зв'язку з початком ремонтних робіт – Мінінфраструктури

На польській стороні пункту пропуску (ПП) "Шегині – Медика", починаючи з 20 вересня, розпочнуться ремонтні роботи, таким чином автобуси, які прямують з України до Польщі, будуть перенаправлені на інші пункти пропуску, йдеться у повідомленні Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України у понеділок.

Згідно з релізом у телеграм-каналі міністерства, за даними польської сторони, відповідний формат руху діятиме орієнтовно до листопада 2027 року.

Серед альтернативних ПП для автобусів передбачено: "Смільниця – Кросценко ", "Нижанковичі – Мальховіце " та "Краківець – Корчова ".

Це дозволить продовжувати виконання регулярних рейсів з урахуванням змін, – додали у відомстві.

У Мінінфраструктури уточнили, що для регулярних автобусних рейсів діє можливість реєструватися у системі "єЧерга " на виїзд з України за 30 днів, тоді як для нерегулярних – за 3 доби до очікуваної дати перетину кордону.

"Просимо перевізників врахувати зміни під час планування маршрутів до Польщі з 20 вересня", – наголосили у міністерстві.