Міноборони запевняє у сплаті виробникам всіх зобов'язань за програмою "єБали"

Окремі технічні затримки в оплаті коштів українським виробникам за програмою "єБали" пов'язані з планом рефінансувати цю програму за рахунок кредитних коштів Європейського Союзу, що передбачає додаткові процедури, а також плановими змінами до бальної системи, водночас всі належні виплати за поставлену техніку будуть проведені, заявляють в Міністерстві оборони України.

"Програма "єБали" залишається чинним механізмом забезпечення бойових підрозділів необхідними засобами, а кошти на фінансування програми передбачені до кінця року. Тому всі належні виплати за поставлену техніку будуть проведені", – повідомило Міноборони у телеграм-каналі у понеділок.

У відомстві наголосили, що працюють з комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки для реалізації програми.

За даними міністерства, з моменту інтеграції програми з Brave1 Market військові замовили більш ніж 750 тис. одиниць засобів на суму понад 51,9 млрд грн, тоді як обсяг поставленої техніки становить майже 40 млрд грн.

Зазначається, що відповідною програмою скористалися більш ніж 400 підрозділів, а середній строк постачання товарів зі складу становить 7-10 днів.

Виконавчий директор "Української ради зброярів" (УРЗ) Ігор Федірко 11 вересня повідомив, що українські оборонні компанії фіксують затримки в отриманні оплати за поставлену продукцію в межах програми "єБали", а заборгованість перед окремими підприємствами становить 24-100 млн грн. Він пов'язав ситуацію також із новою необхідністю затверджувати розподіл цих коштів у парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За словами Федірка, заборгованості стосуються переважно невеликих виробників, тоді як для них ці кошти необхідні для виплат заробітної плати, компонентів та подальшого виробництва техніки, а проблема заборгованості коштів підприємствам стосується всіх постачань у межах відповідної програми.

У парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки агентству "Інтерфакс-Україна" заявили, що затримка із виплатами точно не пов'язана із діями комітету, який завчасно попередив про новий порядок розподілу коштів Міноборони.