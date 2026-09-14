Рада у вівторок почне пленарне засідання з розгляду питання відставки Генпрокурора Кравченка – Геращенко

Народні депутати у вівторок розпочнуть пленарне засідання з питання відставки Руслана Кравченка за посади генерального прокурора, повідомила співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Пленарний вівторок розпочнеться з відставки Генпрокурора", – написала Геращенко у Телеграмі після погоджувальної ради голів фракцій і груп у понеділок.

Як повідомляється на сайті парламенту, у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови №16064 про надання згоди на звільнення президентом України Кравченка з посади генпрокурора.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Руслан Кравченко 7 вересня подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген", де він разом із його першою заступницею Марією Вдовиченко фігурує в матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій. Підозру Кравченку не висували, рішення про його відставку має розглянути Верховна Рада. Сам посадовець категорично заперечує причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів і наявність незадекларованих активів, заявляючи про безпідставність звинувачень антикорупційного бюро.

В понеділок, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на звільнення Кравченка з посади.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що голосування за відставку генпрокурора Кравченка відбудеться на пленарному засіданні Верховної Ради 15 вересня.

За даними журналіста "Української правди" Михайла Ткача, Кравченко покинув територію України, що пізніше підтвердив сам Кравченко, посилаючись на те, що виїхав у відрядження. За уточненням Ткача, дружина Кравченка виїхала за кордон 12 вересня через Молдову.

Кравченко заявив, що виїхав до Франції для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), однак у ПАРЄ повідомили, що він та його представники не братимуть участі у відповідному засіданні. Генпрокурор оформив відрядження до Франції з 13 вересня, тобто через шість днів після того, як подав у відставку.