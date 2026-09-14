Україна готова не бити по критичній інфраструктурі РФ, якщо партнери забезпечать припинення ударів РФ по Україні – Зеленський

Україна запропонувала країнам-партнерам забезпечити таку домовленість із РФ, яка зупинить знищення критичної інфраструктури, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів. Щоб це було надійно, довгостроково й мало реальний ефект для життя людей, а не зірвалось після того, як росіяни проведуть свої "вибори" й отримають саме на цей час послаблення напруги щодо бензину й дизелю", – написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

Він наголосив, що "Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості".

"Продовольство, енергетика та інші елементи базового гарантування життя повинні бути під захистом, і російські удари направлені передусім проти цього. Щодня мішенями стають українські об'єкти енергетики, портова інфраструктура, логістика, навіть склади з продовольством і фармацевтикою", – вказав президент.

При цьому голова Української держави зазначив, що "війну треба закінчувати, і деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру".

"Очікуємо від партнерів конкретики", – резюмував Зеленський.

Раніше в понеділок президент США Дональд Трамп заявив про взаємну домовленість України та РФ утримуватися від ударів по об'єктах енергетичного сектору, а також пов'язав зростання світових цін на дизельне паливо переважно з війною між двома країнами. "Україна погодилася не завдавати ударів по російських об'єктах енергетичного сектору. Росія погодилася зробити те саме!", – написав він у своїй соціальній мережі Truth Social.

Він також заявив, що зростання світових цін на дизельне паливо зумовлене переважно війною між РФ та Україною, а не Іраном.