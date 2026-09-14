Керівник САП: співпраця з Кравченком була робоча та технічна, комунікації щодо "Карфагену" не було

Відсторонений із посади генерального прокурора Руслан Кравченко, який подав у відставку на тлі антикорупційної операції "Карфаген" не виходив із ініціативою комунікації із антикорупційними органами, ті своєю чергою спілкування теж не пропонували, зазначає керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

"Співпраця була просто робоча, технічна. Генеральний прокурор лише в тих провадженнях, де фігурують народні депутати, уповноважений погоджувати проведення слідчих та негласних дій розшукових дій стосовно цих народних депутатів і починати розслідування стосовно народних депутатів", – сказав Клименко на брифінгу в понеділок в Києві, відповідаючи на питання, як би він охарактеризував співпрацю з генпрокурором Русланом Кравченком та чи виходив Кравченко на комунікацію вже в контексті "Карфагену".

"Чи комунікували ми? Не комунікували, не зустрічалися , – ініціативи ні від нього, ні від нас на яку комунікацію в принципі не було", – наголосив керівник САП.

Джерело: www.youtube.com/watch?v=-B50NA27W0w