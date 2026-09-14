Голови МЗС України та Коста-Рики обговорили глобальну продовольчу безпеку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Коста-Рики Мануелем Товаром Ріверою, повідомляє пресслужба МЗС України.

"Поінформував колегу про триваючі ракетні та дронові атаки Росії проти України. Росія посилює удари по наших містах і критичній інфраструктурі, тому необхідність зміцнення та повного закриття українського неба стає дедалі нагальнішою. Також обговорили ситуацію в Чорному морі. Росія атакує порти, цивільні судна та морські маршрути, прагнучи перешкодити свободі судноплавства. Створюючи загрозу для українського морського коридору, Москва створює серйозні ризики для глобальної продовольчої безпеки, які виходять далеко за межі нашого регіону", – наголосив Сибіга за результатами розмови.

Сторони також обмінялися думками щодо ширшої глобальної безпеки та регіональних подій.

"Вдячний Коста-Риці за те, що вона залишається рішучим голосом на підтримку України в Латинській Америці, зокрема на міжнародних майданчиках, а також за приєднання до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", – наголосив Сибіга.

Міністри також домовилися розвивати взаємовигідну співпрацю між Україною та Коста-Рикою, а також обговорили майбутні контакти під час Тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-proviv-telefonni-peregovori-z-ministrom-zakordonnih-sprav-kosta-riki-manuelem-tovarom-riveroyu