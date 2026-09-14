"Технологічні сили України" пропонують скасувати збір з експорту ОПК на етапі його запуску

Громадська спілка "Технологічні сили України" (ТСУ), яка об'єднують близько 100 виробників озброєння та військової техніки, пропонує скасувати додатковий збір з експортних контрактів українського оборонно-промислового комплексу (ОПК) на першому етапі запуску такого експорту.

"Ставка має становити 0%, доки українські виробники лише виходять на світовий ринок, виборюють перші контракти та формують свої позиції у міжнародній конкуренції. Завдання на цьому етапі – не отримати максимальний відсоток з окремого контракту, а створити умови для зростання обсягу українського оборонного експорту", – йдеться у заяві ТСУ у понеділок.

Відповідну пропозицію спілка надіслала прем'єр-міністру, міністрам оборони, економіки, фінансів, секретарю Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та до Верховної Ради.

Зазначається, що ТСУ підтримує необхідність збільшення фінансування оборонних потреб держави та розвиток ОПК в Україні, водночас наголошує, що питання полягає також у виборі моделі, яка дозволить збільшити економічний ефект від оборонного експорту.

ТСУ нагадала, що постанова Кабінету міністрів №875 запровадила плату за оформлення та видачу експортних дозволів у 20% для готових виробів і технологій та 30% – для компонентів.

"Ціну на світовому ринку встановлює не виробник, а ринок, конкуренція. І ця додаткова плата з'їдає весь заробіток, а контракт з великою вірогідністю йде до іншого виробника. Тобто ми власними регулюваннями даємо цінову перевагу нашим конкурентам за кордоном", – цитуються у заяві слова виконавчої директорки ТСУ Анастасії Мішкіної.

У ТСУ наголосили, що особливо критичним такий підхід є для компонентів, де додатковий платіж за експорт може зменшити можливість їхньої локалізації.

Технологічні сили в опублікованій позиції запропонували також провести моделювання сценаріїв 0%, 5%, 10% та 20% з урахуванням сукупного фіскального та економічного ефекту кожного, а вже після отримання результатів повернутися до питання щодо встановлення збору та його розміру.